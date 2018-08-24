Haliliye’da parklar daha güvenli hale getiriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla kentte ilk kez başlatılan ‘Parklara güvenlik kamera takılma’ çalışması, Ali Şelli ve Necmettin Cevheri parklarında tamamlandıktan sonra Devteşti Mahallesindeki Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı ile devam etti. Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkındaki çalışmalar için parka giden Demirkol, güvenlik kameralarının montesini gerçekleştiren işçilerden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Parkta tamamlanan peyzaj çalışmalarıyla ilgili park bahçeler müdürlüğünün teknik ekibiyle görüşen Demirkol, parkta vakit geçiren çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti. Çocuklar için yemyeşil parkları daha güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Demirkol, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “2014 yılında göreve başladığımız zaman, bizden önce yapılan parklarda ıslah ve yenileme çalışmaları yaptık. Yeşil Haliliye diye hedef koyduk. Aynı şekilde yemyeşil Haliliye noktasında yeni yeşil alanlar, yeni parklar yaptık ve daha önce yapılan parklarda yeni ağaçları toprakla buluşturduk. Yemyeşil parklarımızda, halkımızın huzurla vakit geçirmelerini, çocuklarımızın güven içerisinde oyunlar oynamaları için daha parklarımızı daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda Haliliye bölgemizdeki parklarımıza, güvenlik kamerası monte etme çalışmalarımız devam etmekte. Bugün de, Devteşti Mahallemizde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında güvenlik kamerası takma çalışmalarımız devam ediyor. Haliliye’nin yemyeşil parkları, daha güvenli olacak. Çocuklarımız kendilerini güvende hissedecek. Ailelerimiz çocuklarından emin olacak. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Demirkol, açıklamasının ardından incelemelerini tamamlayıp parktan ayrıldı.