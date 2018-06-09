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09 Haziran 2018 17:29

Haliliye’de bisikletli ilaçlama timi çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimine bağlı bisikletli ilaçlama timi, 3 tekerlekli ve elektrikle çalışan bisikletlerle ilaçlama mesaisini ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye’de bisikletli ilaçlama timi çalışmalarını sürdürüyor

09 Haziran 2018 17:29


Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, vatandaşların sinek ve haşereden doğan rahatsızlığı yaşamaması için ilçe genelindeki çalışmalarını gece ve gündüz vardiyalarıyla devam ettiriyor. Sinek ve haşereyle mücadelede çalışmalarını farklı metotlarla yürüten İlaçlama Birimi, bu doğrultuda geçen yıllarda filosuna kattığı 3 tekerlekli ve elektrikle çalışan bisikletlerle de sokak sokak, cadde cadde çalışmalarını sürdürüyor.


Elektrikli bisikletlerle çalışmalarını yürüten ilaçlama timi, rögar, çöp konteyneri, su birikintileri ile apartman bahçelerinde ilaçlama yapıyor.




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