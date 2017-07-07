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07 Temmuz 2017 10:37

Haliliye’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Haliliye Belediyesi, araç filosunda bulunan “çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte” aracıyla ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

07 Temmuz 2017 10:37


Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemlerini de devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü filosuna 2014 yılında kazandırılan “çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte” aracıyla merkez ve kırsal mahallelerde bulunan çöp konteynerleri, ekipler tarafından günlük olarak her mahallede yerinde temizleniyor.


Oluşan kirliliğin giderilmesi amacıyla aralıksız olarak konteynerlerin temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, konteynerlerden yayılacak kötü kokuların da oluşmasını bu şekilde engelliyor.




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