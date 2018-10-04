Haliliye'de gençler üniversite sınavlarına hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde 10 branşta hazırlık eğitimlerinin veriliyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla gençlerin eğitimine yönelik her türlü alanda çalışma yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlerin üniversite eğitimi almaları ve hayallerindeki mesleklere kavuşmalarını sağlamak amacıyla üniversite hazırlık kurslarını devam ettiriyor.

Üniversiteye hazırlanan gençler için yaz kursları da veren Haliliye Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlamasının ardından 4'üncü dönem kurslarını açtı. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, üniversiteye hazırlanan mezunlara yönelik matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türk Dili branşlarında, alanında uzman öğretmenler tarafından kurs faaliyetleri sürdürülüyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında 600 mezuna yönelik yürütülen kurs faaliyetinde, program dahilinde kendi alanlarıyla ilgili dersleri dinliyor.

3 yılda 350 öğrenci üniversiteli oldu

Öğrencilere ders anlatımı, soru çözümü, takip sistemi gibi eğitim faaliyetlerinin yanında, öğrencileri sınav psikolojisine de hazır duruma getirmek adına deneme sınavları düzenliyor. Son 3 yılda 350 mezunun hayali olan üniversite bölümlerini kazanmasında aracı olan Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki kütüphaneleriyle de ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrenci ve mezunların taleplerini karşılıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kurslara katılmak ve kütüphanelerden faydalanmak isteyenlerin Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezine müracaat edebileceklerini kaydetti.