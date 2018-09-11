Haliliye'de gençlik ve kültür merkezi çalışmaları sürüyor

Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, Haliliye'ye eserler kazandıran Demirkol, ilçedeki ihtiyaçların tespitini yaparak, çözüm noktasında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. İlçeye yeni merkezler kazandıran Demirkol, inşaat çalışmaları devam eden tesislerin tanıtımı için Haliliye İlçesine bağlı merkez mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve kültür merkezi hızla yükseliyor

Demirkol, Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ ve mahalle muhtarlarıyla birlikte ilk olarak Osman Gazi Mahallesinde yapımı hızla yükselen Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatına geçti. 10 bin metrekare kapalı alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, çalışma sınıfları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzu ve fitness salonu yer alacak olan merkezdeki çalışmalarla ilgili mühendislerden bilgiler alan Başkan Demirkol ve muhtarlar, hummalı şekilde çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti. Yer altında 3 katlı kapalı otoparkında bulunacağı merkez, trafik sorununa da çözüm olacak.

Kapalı yüzme havuzu açılış için gün sayıyor

Demirkol, beraberindekilerle birlikte daha sonra Devteşti Mahallesinde yapımı tamamlanarak, açılış için gün sayılan Kapalı Yüzme Havuzuna geçti. Başkan Demirkol, muhtarlarla birlikte yüzme havuzunda incelemelerde bulunup, teknik ekipten bilgiler aldı. Yüzme havuzunun bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir merkez olacağının altını çizen Başkan Demirkol, havuzun yaz, kış hizmet vereceğini vurguladı. Başkan Demirkol, kadın ve erkekler tarafından kullanılabilecek havuzda, fitness aletleri, buhar odası ve kafelerin de yer alacağını ifade etti.

Kadın yaşam merkezi ve yaşlı bakım evi inşaatı devam ediyor

Demirkol, beraberindeki muhtarlarla birlikte son olarak Devteşti Mahallesinde 17 bin metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Kadın Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakımevi inşaatına geçti. 27 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler ve kapalı otopark yer alacak. Başkan Demirkol ve muhtarlar, inşaat alanında incelemelerde bulunup teknik ekipten bilgiler aldı. Başkan Demirkol, yaptığı çalışmalarda yaşlıları da unutmadıklarını ifade etti. Bu anlamda 48 yataklı Yaşlı Bakımevi de yaptıklarını ifade eden Demirkol, yaptıkları tesislerin Haliliye ve Şanlıurfa halkına hayırlı olmasını diledi.