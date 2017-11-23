Haliliye’de hafta sonu spor şöleni yaşanacak

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Liginde Haliliye Belediye Spor Basketbol Takımı, ligin 7’nci haftasında evinde İstanbul ekibi Işık Sporu konuk edecek. 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de 11 Nisan Spor Salonunda (GAP Arena) oynanacak maç öncesi Ali Ruhi Balkanlı yönetimindeki Haliliye ekibi, hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu 9’uncu hafta mücadelelerinde ise Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Ordu ekibi Akkuş Belediye Sporu konuk edecek. 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 16.00’da 11 Nisan Spor Salonunda (GAP Arena) oynanacak maç öncesi Fatih Işıldar yönetimindeki Haliliye ekibi, galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla tamamladı.

Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu oynanacak olan basketbol ve voleybol maçlarına tüm Şanlıurfa halkını davet ettiğini ifade etti.