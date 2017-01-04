Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:12

Haliliye’de haşerelerle mücadele kış aylarında da sürüyor

Haliliye’de haşerelerle mücadele kış aylarında da sürüyor

04 Ocak 2017 12:12

Haliliye Belediyesinin sivrisineksiz bir yaz için başlattığı çalışmalar, kış ayları içinde ilçedeki merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız devam ediyor.
Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sivrisineklerin üreme dönemi olan kış aylarında ‘kışlak’ mücadelesi başlattı. Üremenin yoğun olarak gerçekleştiği, dere yatakları, ahırlar, ağaçlık alanlar, sazlıklar, sulama kanalları civarında alanların yapısına göre şekil değiştiren 4 farklı ilaçlama metodu kullanılıyor. Sıcak sistem olarak kullanılan dumanlama yöntemi, sırt atomizeri, sırt pompası ve araçla ULV sitemi kullanılarak devam eden ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde de devam ediyor.
Sadece merkezde değil, kırsalda da süren çalışmalara, kırsal mahallelerde özellikle hayvan barınakları, bahçeler, yığınaklar, inşaat alanları ve okullar da ekleniyor. Hem temizliğin yürütüldüğü, hem de ilaçlamanın yapıldığı dere yataklarında ise zorlu mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. 32 merkez mahalle ve yüz 37 kırsal mahallede devam eden çalışmalar boyunca ilaçlamaların kent yaşamını olumsuz etkilememesi için çalışmalar, akşam saatleri veya sabah erken saatlerde yoğunluk kazanıyor. Haliliye Belediyesi tarafından mevsim şartlarına uygun ve üreme öncesi yapılan ilaçlama çalışması vatandaşlar tarafından da tam not alıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç