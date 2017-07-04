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04 Temmuz 2017 15:27

Haliliye’de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Haliliye Belediyesi, haşere, karasinek ve sivrisinek mücadelesini merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor.

Haliliye’de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

04 Temmuz 2017 15:27


Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, vatandaşların haşere ve sinekten oluşan rahatsızlıklarını gidermek adına mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sinek ve haşere yayılımının önüne geçmek için yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığınca haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmalarını yapıyor.


İlaçlama ekipleri, mist blower ve ulv araçlarıyla gece vardiyasında çalışmalarını sürdürürken, gündüz vardiyasında ise sırt pompasıyla ekipler apartman bahçeleri, çöp konteynerleri, rögar ve bodrumlarda ilaçlama çalışmaların sürdürüyor.




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