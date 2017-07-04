Haliliye’de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, vatandaşların haşere ve sinekten oluşan rahatsızlıklarını gidermek adına mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sinek ve haşere yayılımının önüne geçmek için yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığınca haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmalarını yapıyor.

İlaçlama ekipleri, mist blower ve ulv araçlarıyla gece vardiyasında çalışmalarını sürdürürken, gündüz vardiyasında ise sırt pompasıyla ekipler apartman bahçeleri, çöp konteynerleri, rögar ve bodrumlarda ilaçlama çalışmaların sürdürüyor.