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Haliliye'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, devam ettiriyor.


Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını, gece mesaisiyle de devam ettiriyor. Ekipler, gece mesaisinde ULV ve mist blower araçlarıyla yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. 15 araç ve 30 personelle, gündüz ve gece vardiyası olmak üzere 2 farklı mesai yapan ekipler, insan sağlığına zararı olmayan Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve Dünya Sağlık Örgütünün de tanıdığı ilaçlarla mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Ekipler, ilaçlama yapılan mahallelerde de, mahalle muhtarlarına tutanak imzalatıyor.

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