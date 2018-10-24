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Haliliye'de kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallerde yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açma, kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapım ve bakım onarım çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Merkez ve kırsal mahallelerde ayrı ayrı yürütülen çalışmalarla, ilçenin yol ağının genişletilmesi ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu yol hizmetlerinin karşılanması hedefleniyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında da, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karpuzlu Mahallesi ile Kaynaklı Mahallesine bağlı Kümevler ve Yeşilada Mezralarında çalışmalarını sürdürüyor.

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