Haliliye’de kırsal mahallelerin yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan, ilçenin yol ağını arttırıyor. Yol ihtiyacının ‘sıfır’ olacağı bir Haliliye için çalışmalarını stabilize, kilitli beton park döşeme ve bakım onarım çalışmalarıyla yürüten ekipler, henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda da, kırmızı kot uygulamasını baz alarak yeni yollar açıyor. Kırsal Mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Yazılıkavak Mahallesinin yol çalışmalarını tamamladı. Yeni yolları Yazılıkavak sakinlerinin hizmetine sunan ekipler, çalışmalarını Havşanlı ile Mamuca kırsal Mahallelerinde devam ettiriyor. Buralarda da çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, program dahilinde yeni mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek.