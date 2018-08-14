Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 11:27

Haliliye’de kırsal mahallelerin yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un, “Yol medeniyettir” anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerin yol yapım çalışmaları sürüyor.

Haliliye’de kırsal mahallelerin yol çalışmaları sürüyor

14 Ağustos 2018 11:27


Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan, ilçenin yol ağını arttırıyor. Yol ihtiyacının ‘sıfır’ olacağı bir Haliliye için çalışmalarını stabilize, kilitli beton park döşeme ve bakım onarım çalışmalarıyla yürüten ekipler, henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda da, kırmızı kot uygulamasını baz alarak yeni yollar açıyor. Kırsal Mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Yazılıkavak Mahallesinin yol çalışmalarını tamamladı. Yeni yolları Yazılıkavak sakinlerinin hizmetine sunan ekipler, çalışmalarını Havşanlı ile Mamuca kırsal Mahallelerinde devam ettiriyor. Buralarda da çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, program dahilinde yeni mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç