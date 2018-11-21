Haliliye'de kırsalın yol ihtiyaçları gideriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un “merkez ve kırsal mahalle ayrımı olmayacak” söylemiyle kırsal mahallelerde yürütülen yol yapım çalışmaları, Esenyayla ve Karpuzlu mahallelerinde devam ettiriliyor.

Demirkol'un talimatlarıyla yürüttüğü yeni yol açma, kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapım ve bakım onarım çalışmalarını program dahilinde devam ettiren Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarında merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmıyor. Ekipler, sürdürdüğü çalışmalarla kırsal mahallelerin yol ihtiyacını, soruna dönüşmeden çözüme kavuşturarak, yeni yolları halkın hizmetine sunuyor. Bugüne kadar 260 kırsal mahallenin yol çalışmalarını, 72 bin 70 kamyon ile taşınan 1 milyon 801 bin 750 ton malzemenin serilmesi ile tamamlayan ekiplerin çalışmaları da, her kesimin takdirini topluyor.

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar, 2 ayrı ekiple Esenyayla ve Karpuzlu mahallelerinde devam etmekte. Mahalle içi yolları ve ara bağlantı yollarını tamamlayan ekipler, çalışmalarını da kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Esenyayla kırsal mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Ahmet Demirol, “Başkanımız Demirkol'a teşekkür ederiz. Mahalle içi yollarımızı ve evlerimize giden tüm yolları istediğimiz şekilde yaptı. Çalışmalarından çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını program dahilinde diğer merkez ve kırsal mahallelerde de, devam ettiriyor.