Haliliye’de Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla ilçe genelindeki ibadethanelerde vatandaşların daha temiz ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarını periyodik olarak devam ettiriyor. Daha temiz ortamda ibadet etme fırsatına sahip olan vatandaşların taktirini toplayan ibadethane temizliği çalışması, merkez ve mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleler ve ihtiyacı halinde diğer ilçelerde de sürdürülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise çalışmalarını yoğunlaştırdı. İbadethanelerdeki döşemeleri kaldırmadan yerinde yıkayarak daha temiz hale getiren ekipler, ibadethaneleri bayram namazına hazır hale de getirmiş oluyor. Kurban Bayramı’na kadar yoğun sürecek olan ibadethane temizlik işlemleri, bayram sonrasında da periyotlar halinde devam edilecek.