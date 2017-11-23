Haliliye’de madde bağımlılığı ile mücadele programı düzenledi

Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa Rehberlik Araştırma Merkezinin işbirliğiyle Haliliye İlçesinde görev yapan rehber öğretmenlerinin katılımıyla Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi konferans salonunda ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele’ konulu program düzenlendi. Programa Başkan Fevzi Demirkol’un yanı sıra, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis üyeleri Abdurrahman Beyaz, Mehmet Aslan, Mehmet Toprak ve Nusret Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve yetkililer katıldı. Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Şanlıurfa Rehberlik Araştırma Merkezince hazırlanan sinevizyon gösterimiyle başlayan program da, rehber öğretmenleri karşılaştıkları durumlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Başkan Fevzi Demirkol, gençliğin eğitimi konusunda Haliliye Belediyesi olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını ve yapacaklarını ifade etti. Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Demirkol, geleceğin teminatı olan gençlerin hayatı konusunda rehber öğretmenlere büyük görevler düştüğünün altını çizdi. Rehber öğretmenlerin öğrencilerin sırdaşı olduğunu ve gençlerin yeteneklerini çıkarmada önemli görevlerinin olduğunu söyleyen Başkan Demirkol, "Sizler, sahada bizden iyi vatandaşlarımızla iç içesiniz. Rehberlik öğretmenleri olarak sizi tarif etmek gerekirse, gerektiğinde doktor, öğretmen, rehber, yol gösterici ve hasılı görev olarak öğrencilerimizin ve velilerimizin her zaman yanında olan birer kurtarıcısınız. Devletimizin, vatanımızın, milletimizin ve sahip olduğumuz tüm değerlerin geleceği gençliğe bağlı. Gençlik, geleceğimizin, devletimizin ebede kadar devamının, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin birlik ve beraberliğinin, ezanımızın, bayrağımızın kıyamete kadar devamının teminatıdır. O bakımdan gençlik bizim için önemli ama bu gençliğe gerektiğinde bir rehber olarak, gerektiğinde psikolojik danışmanlık anlamında, gerektiğinde öğrencinin, ailenin sırdaşı, gerektiğinde yönlendirmenizle mesleğini seçen bu uğurda gece gündüz demeden çalışan rehberlik öğretmenlerinin görevlerinin, mesuliyetlerinin büyük olduğunu ve vazifelerinin ağır olduğu bilincinde olarak bugün rehberlik öğretmenlerimizle bir araya geldik. Toplumdaki genel algıda, rehberlik öğretmenleri sadece okul tercihlerinde yol gösterir ama bu böyle değildir. Eğer geçmiş hayatlarını kontrol ederlerse, çocuğun bir ilçeden diğerine, bir mahalleden öbürüne geldiğinde uyumunu sağlayan rehberlik öğretmenleridir. Aynı şekilde çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmamasını sağlayan, gencin iyi alışkanlar kazanmasında rehber olan yine rehberlik öğretmenleridir. Toplumumuzda pek geçerli olmasa da, öğrencilerin mesleğini seçerken sizler etkili oluyorsunuz, kabiliyetlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Tabiri caizse toprağın altındaki zenginlikleri ortaya çıkaran birer madenci gibisiniz. Biz, sizlerin tespitlerinden istifade etmek, bu çalışmalarınızın yanında olmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Demirkol, konuşmasının ardından rehber öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı. Programın sonunda Başkan Fevzi Demirkol, rehber öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, hediye verdi.