Haliliye’de mehter konserine ilgi büyük oldu

Etkinlikte konuşan Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak Ramazan Ayını her alanda dolu dolu geçirdiklerini vurguladı.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik gecesine Başkan Fevzi Demirkol, Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ ve Nusret Kaya ile vatandaşlar katıldı. İbrahim Onat tarafından okunan Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, ilk olarak Haliliye Belediyesi Korosu sahne aldı. Konserin ardından bölgenin tek mehter takımı olan Mehteran-ı Haliliye sahneye çıkarak, mehter marşlarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren program, izleyenlerden tam not aldı.

Konserin ardından konuşma yapan Başkan Fevzi Demirkol, vatandaşların yaklaşan Kadir Gecesi ve bayramını tebrik etti. Başkan Demirkol, Ramazan Ayı içerisinde yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdiği konuşmasında, “Haliliye Belediyesi olarak sizlerle her zaman bir araya gelmekten mutluyuz. Ramazan Ayının son günlerinde yaklaşan Kadir Gecenizi tebrik ediyorum, yaklaşan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Haliliye Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve bu sene dördüncüsünü yapmayı Cenab-ı Hakk bize nasip eyledi. Bu meydanda iftar soframız var. Yine aynı şekilde Süleymaniye ve Karşıyaka mahallelerimizde üç ayrı noktada iftarımız devam etmektedir. Bu iftar sofralarımızda halkımızın her kesimiyle birlikte olduk. Muhtaç olsun olmasın bu sofrada muhabbet var. Muhtaçlarımıza on bin adet gıda kolisi, bedelinin tamamı Haliliye Belediyesinin bütçesinden karşılanmak kaydıyla dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Kültürümüzün tüm değerlerini tanımak, tanıtmak ve yaşatmak istiyoruz

“Gelenekten, geleceğe diyen bir anlayış içerisinde kültürümüzün tüm değerlerini tanımak, tanıtmak ve yaşatmak istiyoruz” diyen Başkan Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak bizim tasavvuf musikisini en güzel şekilde icra eden bir koromuz var, aynı şekilde halk müziğinin eserlerini en güzel şekilde icra eden koromuz var, Türk Sanat Müziği koromuz var, halk oyunları ekibimiz var, ecdadımızın bize yadigarı olan mehter takımımız var. Kültürün tüm alanlarında Haliliye Belediyesi olarak halkımızı temsil etmek, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Ayrıca bölge turizminin canlanması için tanıtım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Demirkol, Ramazan Bayramı sabahı namaz sonrası Rabia Meydanında yapılacak olan yemek ikramına tüm vatandaşları beklediklerini kaydetti.