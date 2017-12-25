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25 Aralık 2017 10:24

Haliliye’de metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

Haliliye Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesinde terk edilmiş yapımının yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Haliliye’de metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

25 Aralık 2017 10:24


Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bağlarbaşı Mahallesinde terk edilmiş yapının yıkımıyla ilgili çalışma yaptı. Madde bağımlılarının da barınağına dönüşen yapı, mülkiyet sahibi de bilgilendirildikten sonra alınan güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle yıkıldı. Yapının yıkılmasıyla ilgili Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Polat, yaptığı açıklamada, madde bağımlıları tarafından kullanılan yapıyla ilgili yaptıkları müracaat sonunda Haliliye Belediyesince yıkımın gerçekleştiğini ifade ederek, Başkan Fevzi Demirkol’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçak yapıyla, metruk, tehlike arz eden, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.




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