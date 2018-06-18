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18 Haziran 2018 15:50

Haliliye’de metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

Haliliye Belediyesi, Şehitlik Mahallesinde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı iddia edilen terk edilmiş yapımının yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Haliliye’de metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

18 Haziran 2018 15:50


Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Şehitlik Mahallesinde terk edilmiş yapının yıkılmasıyla ilgili gelen talepler üzerine çalışma yaptı. Madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürülen yapının yıkımı için ekipler, 90’ıncı Sokakta çevre güvenliğini aldı. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte ekipler iş makineleriyle yapının yıkımını tamamladı. Mahalle sakinleri, madde bağımlıları tarafından kullanılan yapıyla ilgili yaptıkları müracaat sonunda Haliliye Belediyesince yıkımın gerçekleştiğini belirterek, Demirkol’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe genelinde kaçak yapıyla, metruk, tehlike arz eden, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.




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