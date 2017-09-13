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13 Eylül 2017 11:39

Haliliye’de okul bahçeleri temizleniyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala ilçe merkezindeki tüm okulların, oyun alanları ve bahçeleri temizleniyorHaliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatıyla 2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala her yıl yürüttüğü çalışmalarını, bu yılda devam ettiriyor.

Haliliye’de okul bahçeleri temizleniyor

13 Eylül 2017 11:39

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala ilçe merkezindeki tüm okulların, oyun alanları ve bahçeleri temizleniyor


Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatıyla 2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala her yıl yürüttüğü çalışmalarını, bu yılda devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 11 yıkama aracı ve 22 personel ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe merkezindeki anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerin bahçelerinde tazyikli suyla yıkama yapıp, kaba temizliğini gerçekleştiriyor. Yeni eğitim yılı öncesinde okul bahçelerinin öğrenciler için tertemiz hale getirilmesi hedefiyle sürdürülen çalışmalar, program dahilinde mahalle mahalle yürütülüyor.


Uygulamadan memnun kaldıklarını belirten okul yöneticileri ve öğretmenler, çalışmalar nedeniyle Haliliye Belediyesine teşekkür etti.




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