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Haliliye'de okul bahçelerinde temizlik çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala ilçe merkezindeki okulların, oyun alanları ve bahçelerinin temizliğini gerçekleştiriyor.


Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala, yürüttüğü çalışmalarını, bu yılda devam ettirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 7 yıkama aracı ve 14 personel ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe merkezindeki anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerin bahçelerinde tazyikli suyla yıkama yapıp, kaba temizliği yapıyor. Yeni eğitim yılı öncesinde okul bahçelerinin öğrenciler için tertemiz hale getirilmesi hedefiyle sürdürülen çalışmalar, program dahilinde mahalle mahalle yürütülüyor.


Okul yöneticileri ve öğretmenlerde, uygulamadan memnun olduklarını ve bu nedenle Haliliye Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi.

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