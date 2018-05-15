Haliliye’de park yineleme çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla, vatandaşların havaların ısınması ve Ramazan Ayının gelmesiyle birlikte uğrak mekanları arasında yer alan parkların, daha düzenli ve temiz olmasını hedefleniyor. Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda 167 parkta çalışmalar gerçekleştiriyor. Parkları yeni tür bitkilerle ve sunduğu süs havuzu hizmetleriyle de zenginleştirip, yaşam alanına dönüştürülüyor.

Mevcut parkların daha görünür hale gelip, alt yapı tesisatlarını da yenileyen ekipler, düzenlemelerini tamamlayarak, mevcut parkları da yeni görüntüleriyle halkın hizmetine sunuyor. Parkları yeşillendirerek, yeni ağaçları da toprakla buluşturan ekipler, Demirkol’un “Yemyeşil Haliliye” hedefiyle çalışmalarını devam ettiriyor.