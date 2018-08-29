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29 Ağustos 2018 14:24

Haliliye’de parke taşı döşeme çalışması sürüyor

Haliliye Belediyesi, İmam Bakır ve Sırrın Mahallelerindeki ihtiyaç duyulan sokaklarda, kitli beton parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye’de parke taşı döşeme çalışması sürüyor

29 Ağustos 2018 14:24


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “yol medeniyettir” anlayışıyla çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan devam ettiren fen işleri müdürlüğü, yeni yol açma, kilitli beton parke döşeme, stabilize ve bakım onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Yol konusunda ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahalede bulunan ekipler, yeni yerleşim alanlarında da gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda İmam Bakır ve Sırrın Mahallelerinde de, ihtiyaç duyulan sokaklarda başlattığı kilitli beton parke döşeme çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. İmam Bakır Mahallesi 663 Sokak ile Sırrın Mahallesi 656 Sokakta çalışan ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları halkın hizmetine sunmayı hedefliyor.


Fen işleri müdürlüğü, henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda da, yeni yollar açıp, bölgenin gelişimine katkı sağlıyor.




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