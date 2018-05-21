Haliliye’de parklar çiçeklerle donatıldı

Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “Yemyeşil Haliliye” hedefiyle çalışmalarını mevcut parkların düzenlemesi ve yeni parkların yapımıyla devam ettiriyor. Havaların ısınması ve Ramazan Ayı ile birlikte vatandaşların yoğun şekilde vakit geçirdiği park ve bahçelerde aralıksız çalışmalar yapan ekipler, rutin çalışmalarının yanı sıra, peyzaj anlamında da yeniliklerini devam ettiriyor. Ekipler, Ramazan Ayı dolayısıyla da, mesai değişikliğine giderek gece saatlerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki park ve bahçelerde güzel görünüm sağlamak amacıyla 67 bin mevsimlik çiçekli bitkiyi toprakla buluşturuyor. İri kadife, rozet çiçeği, kirli hanım çiçeği, portakal nergisi, koyungözü, Çin karanfili, dam koruğu, aslanağzı ve vapur dumanı çiçekleriyle park ve sokaklara canlılık getiren renk cümbüşü, Haliliyelilerin de beğenisini kazandı. Dikimi yapılan çiçeklerin bakımları da ekipler tarafından rutin olarak yapılarak, çiçeklerin devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

İlçe genelindeki parklarda devam eden çiçeklendirme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi.