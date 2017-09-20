Haliliye’de parklar çocuklar için dizayn ediliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerİ yaptığı yenileme çalışmalarında çocukları da unutmuyor. Çocukların eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü, eksik olan parklar için yeni oyun grupları kurarken, değişim gerektirenlerin ise değişimini sağlıyor. Ertuğrul Gazi Mahallesi muhtarlık yanında bulunan park ile Veysel Karani Mahallesinde bulunan Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan Parkında yeni oyun grubunun monte çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Ayrıca, Dağeteği Mahallesinde bulunan Haliliye Görme Engelliler Ortaokulu bahçesine de yeni oyun grubunun kurulumu gerçekleştirildi.

Çocukların güvenli şekilde oyun oynamalarını sağlamak amacıyla da, kauçuk döşeme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklardaki bank ve piknik masası onarımı, çöp kovası yenileme ve ağaç bakım çalışmalarını da aralıksız şekilde sürdürüyor.