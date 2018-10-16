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Haliliye'de parklarda yeni oyun grupları monte edildi

Haliliye Belediyesi, çocukların oyun alanları olan parklarda revizyona giderek, yeni oyun gruplarının monte çalışmalarını tamamladı.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda revizyona gidiyor. Çocukların daha eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki 19 parkta yeni oyun grubu kurulumu yapıldı. Oyun grubunun yeniden kurulduğu parklara, kauçuk zemin döşeme çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların sağlıklı yaşamına katkı sunmak amacıyla da, parklara fitness aletleri kurulumu da devam ediyor.

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