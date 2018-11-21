Haliliye'de yapılan gençlik merkezi açılış için gün sayıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un vizyon projelerinden olan ve geleceğin teminatı olan gençlerin istifadesine sunulmak üzere yapımında sona gelinen Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi, açılış için gün sayıyor.

Merkezde incelemelerde bulunan Demirkol, “Merkezimiz, çok yakında gençlerimizin istifadesine sunulacaktır. Hiçbir kesimi ihmal etmeden, halkımızın tüm kesimlerinin hizmetindeyiz” dedi.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Osman Gazi Mahallesinde yapım çalışmalarında sona gelinen Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezini Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte ziyaret etti. Yapım çalışmaları tamamlanan ve açılışa hazırlanan Gençlik ve Kültür Merkezinin son çalışmalarıyla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti. Demirkol, 10 bin metrekare kapalı alan sahip ve içerisinde konferans salonları, kütüphaneler, sergi salonları, atölyeler, sınıflar, yüzme havuzları ve fitnes salonları yer alacak olan merkezin, bodrum katlarındaki otopark alanlarında da incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Kültür Merkezinin, Haliliye halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Demirkol, “Gençlik, geleceğimizdir. O bakımdan gençlerimizin, bilgi çağında en iyi şekilde yetişmeleri için yine sosyal hayata katılan, kendine öz güveni olan, ailesinin umudu olan, milletimizin geleceği olan gençliği Haliliye Belediyesi olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu hususta, yapmış olduğumuz gençlik merkezimiz son aşamaya gelmiştir. En kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunulacaktır. Bu merkezimizde, gençlerimizin kültür yönünden gelişmeleri için çeşitli eğitimler, üniversite ve liseye hazırlık noktasında eğitimleri Haliliye Belediyesi tarafından yapılacaktır. Ayrıca, gençlerimizin sosyal hayata katılımını sağlamak, gençlerimizin çağın tüm imkanlarından faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Merkezimizde, gençlerimizin istifade edeceği kızlar, erkekler ve çocuklar için ayrı ayrı havuzlar yaptık. Trafiği rahatlatmak amacıyla bodrum katlarımızda otoparklarımız mevcuttur. Konferans salonlarımız, sergi salonlarımız ve çeşitli eğitim alanlarımızla birlikte merkezimiz bir kompleks halindedir. Gençlerimizin çok yakında istifadesine sunulacaktır. Haliliye'nin tüm gençlerine hayırlı olsun. Hiçbir kesimi ihmal etmeden, halkımızın tüm kesimlerinin hizmetindeyiz” diye konuştu.