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13 Haziran 2018 16:18

Haliliye’de yaz spor okulları başlıyor

Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okulları 25 Haziran’da, 12 farklı branşla başlayacak.

Haliliye’de yaz spor okulları başlıyor

13 Haziran 2018 16:18


Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların yaz aylarında vakit geçirmeleri için yaz spor okullarını açıyor. Gençleri spora kazandırmak, spor alışkanlığı kazanmaları amacıyla yaz spor okullarında; masa tenisi, basketbol, halk oyunları, atletizm, yüzme, voleybol, taekwondo, boks, güreş, wushu king, karate ve kick boks branşlarında eğitimler verilecek. Tüm branşlarda 8-17 yaş aralığındaki çocukların yer alırken, tüm branşlar için sağlık raporu gerekmektedir.


Kendi alanlarında deneyimli antrenörler tarafından verilen yaz spor okullarıyla ilgili bilgiler Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Servisinden verilecektir. Vatan İlkokulu, 15 Temmuz Ortaokulu, Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi, Yenişehir İlkokulu, Ömeriye İmam Hatip Ortaokulu, İbn-i Sina İlkokulu, Süleymaniye Ortaokulu, Mahmud Nurettin Zengi Ortaokulu, Şanlıurfa Ortaokulu, Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimlerin verileceği alanlar olacak.


Yaz okullarına kayıt yapmak için gerekli belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, sağlık raporu ve başvuru formu. Başvuru formu ise www.haliliye.bel.tr internet sitesinde duyurular bölümünde yer almaktadır.




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