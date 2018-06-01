Haliliye’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “Yol medeniyettir” anlayışıyla Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açma, yol yapım, bakım onarım ve dolgu çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor. Program dahilinde belirlenen ihtiyaçlara göre çalışmalarını farklı bölgelerde aynı anda devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda henüz yapılaşmanın olmadığı veya yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de kırmızı kot uygulamasına göre açtığı yeni yolları hizmete sunuyor.

Yeni yol açma çalışmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesinde bugüne kadar 31 yeni yol açarak, hizmete sunan Fen İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan 32’nci yeni yol için çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kırmızı kot uygulamasına göre sürdürdüğü çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor.