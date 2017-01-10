Haliliye’de yeni yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Devteşti Mahallesinde henüz yapılaşmanın bulunmadığı alanlarda devam ettirilen yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Devteşti Mahallesinde gelecek 10 yıla hizmet edecek yollar açtıklarını belirten Demirkol, “Yeni yollar yaparak, vatandaşların işini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Demirkol, beraberinde meclis üyeleri, birim müdürleri ve teknik personeller ile birlikte Devteşti Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğünce henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda sürdürülen yol açma çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Demirkol’a incelemeleri sırasında Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş de eşlik etti. Çalışmaları inceleyip, işçilerle görüşen Demirkol, sürdürülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Devteşti Mahallesinin nüfus olarak Haliliye’nin en büyük mahallesi olduğunu anlatan Demirkol, açıklamasında, “Devteşti Mahallemizde yapılaşmanın henüz başlamadığı yerlerde vatandaşlarımızın inşaat çalışmalarına hız vermesi açısından yeni yollar açıyoruz. 2014 yılından beri devam ettiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün bu yol çalışmalarını meclis üyelerimiz, Emin Coşkun, Mehmet Keskin, İsmail Güneş ve Feyyat Akbaş ile birlikte inceleme imkanı bulduk. Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş bize eşlik etti. Devteşti Mahallemiz, nüfus itibariyle Haliliye’nin en büyük mahallesi. Devteşti Mahallemiz Türkiye’nin birçok beldesinden, bir kısım ilçenin nüfusundan daha fazladır. Bu bakımdan Devteşti Mahallemizde ki çalışmalarımız ilk günden beri devam etmektedir ve devam edecektir” dedi.

“Gelecek 10 yıla hizmet edecek yollar yaptık”

Demirkol, açıklamasının devamında yükseltileri indirerek, yeni yolları açtıklarını anlattı. Gelecek 10 yıl hizmet edecek yeni yollar açtıklarını söyleyen Demirkol, “İnşallah Devteşti Mahallesinde yeni açacağımız yol kalmayacak. Biz bu yolları daha sonrasına, bizden sonraki 10 yıla hizmet edecek şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu yollarda kırmızı kot uygulamasına göre, neredeyse tepeleri aşağıya indiriyoruz. Bu kırmızı kot uygulamasına göre daha sonrasında dolgu yaparak, vatandaşlarımızın inşaat çalışmalarını bu bölgede sürdürmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalar nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarımıza, bana refakat eden meclis üyelerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Demirkol ve beraberindeki meclis üyeleri, incelemelerinin ardından mahalleden ayrıldı.