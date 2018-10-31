Haliliye'de yol ağı genişliyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü yol çalışmalarını 32 merkez ve 138 kırsal mahallede program dahilinde sürdürüyor. Fen işleri ekipleri, yürüttüğü kilitli beton parke döşeme, stabilize malzeme serimi, bakım onarım ve yeni yol açma şeklinde bölgenin durumuna göre çalışmalarını yürütüyor. Yürütülen tüm bu çalışmalarla yeni yolları halkın hizmetine sunmayı hedefleye ekipler, henüz yapılaşmanın olmadığı alanların da gelişimi amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Dağlar, yollara dönüştü

Yapılaşmanın gelişmediği veya gelişmekte olduğu alanlarda, imar planında yol olarak belirlenen alanların kırmızı kot uygulaması uygulanarak hizmete sunulması amacıyla bazı bölgelerde 5 metreye kadar kazı yapılarak dağlar, yollara dönüştürüldü. Yapılan bu çalışmalarla hem Haliliye İlçesinin yol ağı genişledi hem de yapılaşmanın gelişimine katkı sağlandı.

Kırsalda 121, merkezde 294 yeni yol hizmete sunuldu

Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açma çalışmalarıyla bugüne kadar Konuklu kırsal Mahallesinde 75, Dağeteği kırsal Mahallesinde 28 ve Ulubağ kırsal mahallesinde ise 18 yeni açtı. Merkez mahallelerde ise 15 mahallede toplam 294 yeni yol vatandaşların kullanımına sunuldu.