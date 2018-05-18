Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Mahallede bugüne kadar açılan 17 yeni yolu hizmete sunan belediye, 18’inci yolu da kısa sürede hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Demirkol’un “Yol medeniyettir” anlayışıyla fen işleri müdürlüğü, yeni yol açma, yol yapım, bakım onarım ve dolgu çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor. Program dahilinde belirlenen ihtiyaçlara göre çalışmalarını farklı bölgelerde aynı anda devam ettiren fen işleri müdürlüğü, bu kapsamda henüz yapılaşmanın olmadığı veya yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de kırmızı koy uygulamasına göre açtığı yeni yolları hizmete sunuyor. Yeni yol açma çalışmaları kapsamında İmam Bakır Mahallesinde bugüne kadar 17 yeni yolu açarak, hizmete sunan fen işleri müdürlüğü, ihtiyaç duyulan 18’inci yeni yol için 716 Sokakta da çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kırmızı kot uygulamasına göre sürdürdüğü çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor. Mahallelerinde yürütülen yeni yol açma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, "Haliliye Belediyemizden Allah’tan razı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemizde yeni yapılaşma olduğu için yeni yollar açılıyor. Ekipler, haritalara bakarak her gün yeni yollar açıyorlar. Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Nerede yeni yapılaşma varsa Haliliye Belediyesi yeni yol açarak, oradadır" diye konuştu.