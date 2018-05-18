Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:42

Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatıy ilçe genelinde devam ettirdiği yol yapım çalışmaları kapsamında İmam Bakır Mahallesinde yeni yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

18 Mayıs 2018 12:42

Mahallede bugüne kadar açılan 17 yeni yolu hizmete sunan belediye, 18’inci yolu da kısa sürede hizmete sunmaya hazırlanıyor.


Demirkol’un “Yol medeniyettir” anlayışıyla fen işleri müdürlüğü, yeni yol açma, yol yapım, bakım onarım ve dolgu çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor. Program dahilinde belirlenen ihtiyaçlara göre çalışmalarını farklı bölgelerde aynı anda devam ettiren fen işleri müdürlüğü, bu kapsamda henüz yapılaşmanın olmadığı veya yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de kırmızı koy uygulamasına göre açtığı yeni yolları hizmete sunuyor. Yeni yol açma çalışmaları kapsamında İmam Bakır Mahallesinde bugüne kadar 17 yeni yolu açarak, hizmete sunan fen işleri müdürlüğü, ihtiyaç duyulan 18’inci yeni yol için 716 Sokakta da çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kırmızı kot uygulamasına göre sürdürdüğü çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor. Mahallelerinde yürütülen yeni yol açma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, "Haliliye Belediyemizden Allah’tan razı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemizde yeni yapılaşma olduğu için yeni yollar açılıyor. Ekipler, haritalara bakarak her gün yeni yollar açıyorlar. Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Nerede yeni yapılaşma varsa Haliliye Belediyesi yeni yol açarak, oradadır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç