Haliliye’deki parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor

Göreve geldiği günden bugüne yaptığı yeniliklerle Şanlıurfa’yı ilklerle tanıştıran Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vatandaşların yaşam alanı olan parklar için de bir ilki daha hayata geçirdi. İlçe genelindeki parkların daha güvenli bir hale gelmesi amacıyla Demirkol’un talimatlarıyla başlatılan çalışma kapsamında, parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Halkın yoğun kullandığı ve alan olarak büyük olan parkların pilot olarak seçildiği çalışmayı Demirkol’da yerinde inceledi. Ali Şelli Parkında güvenlik kamerası kurulum çalışmalarını gerçekleştiren ekibi ziyaret eden Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı.

Parkta vakit geçiren vatandaşlarla bir araya gelen Demirkol, “Şanlıurfa bilindiği gibi sıcak bir bölge ve sıcak bölge olması dolayısıyla halkımız gününün büyük bir kısmını yeşil alanlarda geçirmektedir. Haliliye Belediyesi olarak başladığımız günden itibaren bizden önce yapılan parklarımızda ıslah ve yenileme çalışmaları yaptık ve ayrıca Haliliye’deki kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak adına 22 adet yeni park inşa ettik. Bu yeni parklarımızda ve daha önce yapılan parklarımızda halkımızın huzur içerisinde vaktini geçirmesini arzu etmektedir. Yeşil Haliliye koyduğumuz hedefimizi yemyeşil Haliliye noktasında çalışmalarımızla devam ettiriyoruz. Bu anlamda halkımızın çocuklarıyla birlikte zaman geçirdiği parklarımızın hem yeşil, hem temiz hem de güvenli olmasını arzu etmekteyiz. Pilot olarak Ali Şelli Parkından başlamak üzere Haliliye’deki parklarımıza güvenlik kameraları yerleştiriyoruz. Halkımız buraya geldiği zaman çocukları oyun gruplarında eğlendiği zaman, kendilerinin de rahat ve huzurlu şekilde vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Ali Şelli Parkında pilot olarak kurulumu yapılan güvenlik kameralarının montajları, ilçe genelindeki parklarda program dahilinde gerçekleştirilecek. Güvenlik kameralarının takılması ve 24 saat kayıt sistemiyle parklarda güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır.