Haliliye’deki pide fırınlarında kapsamlı denetim

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha hijyenik ortamlardan ekmek ihtiyacını karşılamalarını sağlamak amacıyla Haliliye İlçe genelindeki denetimlerini program dahilinde sürdürüyor. Yaz ayları dolayısıyla vatandaşların vakit geçirmek için evlerinin balkonlarını veya parkları kullanmasını da göz önünde bulunduran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarından doğacak rahatsızlıkları da önlemek amacıyla denetime çıktı. Fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi yapan zabıta, is oluşumuna neden olan odun ile sulu filtrelerin de çalışıp, çalışmadığı yönünde kontrollerini sağladı. Kurallara uymayan veya eksiklikleri bulunan pide fırınları hakkında da, ekipler tarafından gerekli tutanak tutuldu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yıl boyu devam ettiği, vatandaşların evlerinde rahat oturmaları ve is den doğacak mağduriyetlerin yaşanmaması için kontrollerin yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.