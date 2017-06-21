Haliliye’den Suriye’ye un yardımı

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde belediyeler, kaymakamlıklar, hayırseverlerin desteklediği, Şanlıurfa STK’ları İnsani Yardım Platformunun organize ettiği Sen açken ben tok yatamam un kampanyasına Haliliye Belediyesinden 1 tır dolusu un desteği geldi. İç karışıklıkların devam ettiği Suriye’ye yardım tırlarını göndermek üzere düzenlenen uğurlama programa katılan Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada Suriye’deki acının bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Komşusu açken, tok yatan bizden değildir diyen bir anlayış içerisinde ve bu içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan Ayına rağmen yanı başımızdaki Suriye’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır diyen Demirkol, şunları söyledi,"Bu insanlık dramında insanların acil gıda yardımına ihtiyacı vardır. Bu anlamda, İnsani Yardım Platformu, Şanlıurfa Valiliğimiz ve tüm yerel yöneticilerimizin, hayırseverlerimizin katılımıyla bir yardım kampanyası başlatılmış. Geçmişten beri devam etmektedir. Bugünde yine aynı şekilde bu kuruluşlarımız ve Haliliye Belediyemizin de olduğu yardım malzemesi, yanı başımızdaki Suriye’de, ağaç altında yatanlara un olarak gönderilmiştir. Biz, insani değerlere sahip Müslüman olarak bu duruma kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Bu insanların acil gıda ihtiyacını temin etmek için geçmişte yapmış olduğumuz şimdide destek sağladık. İnşallah temenni ediyoruz ki, bu mübarek Ramazan Ayı ve Kadir Gecesinin yüzü suyu hürmetine bölgemizdeki ateş son bulur ve yine aynı şekilde tüm dünya da, barış, huzur ve sükun hakim olsun. İnsanların birbiriniz sevdiği, kanın dökülmediği bir dünya temennisiyle, Cenab-ı Hakk’tan tüm insanlığa, tüm dünyaya barış ve huzur gelmesi temennisiyle niyazda bulunuyoruz."

Öte yandan uğurlama programına Başkan Demirkol’un yanı sıra, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile yetkililer katıldı.