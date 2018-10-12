Haliliye'den voleybol maçına davet

Lig Erkekler B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, hafta sonu Rize ekibi Fındıklı Spor ile karşılaşacak.

Lig Erkekler B Grubu 2'nci hafta mücadelelerinde Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, evinde Fındıklı Sporu konuk edecek. 12 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de 11 Nisan Spor Salonunda (GAP Arena) oynanacak maç öncesi Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye ekibi, galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürüyor. Düz koşu ile başlayan idmanda kondisyon, güç yükleme ve taktik çalışmaları yapıldı.

Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, ligin ilk maçında Hatay Ekibi Payas Belediye deplasmanından 3-0 galip dönmüştü. Takım kaptanı Emre Şenol, ise hafta sonu oynanacak zorlu mücadeleye hazır olduklarını ifade etti. Kaptan Şenol, tüm spor severleri maça davet ederek taraftarlardan destek istedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, hafta sonu oynanacak olan voleybol maçına tüm Şanlıurfa halkını davet ettiklerini ve Efeler Ligi yolunda Haliliye Voleybol Takımına başarılar dilediğini ifade etti.