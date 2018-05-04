Haliliyeli atletizimci bölge şampiyonu oldu

Altundağ, aldığı bu başarıyla Türkiye Atletizm Şampiyonasına da katılmaya hak kazandı.

Kurulduğu günden itibaren birçok alanda Dünya, Avrupa, Türkiye ve lig şampiyonlukları elde eden Haliliye Belediye Spor Kulübü.Gaziantep’te düzenlenen Türkiye’nin En Hızlısı Bölge Yarışmasına katılan Haliliye Belediye Spor Atletizm Takımından Abdullah Altundağ, tüm rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu oldu. Altundağ, aldığı bu sonuçla İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Haliliyeli Bedriye Yılan ise bölge 4’üncüsü oldu. 24 Nisan 2018’de Türkiye’nin En Hızlısı İl Yarışmalarında da, Abdullah Altundağ ve Bedriye Yılan kendi kategorilerinde il birincisi olarak, bölge şampiyonasına gitmeyi başarmıştı.

Öte yandan 25 Mart 2018’de Batman’da düzenlenen Ana Lig Bölge Finalinde, yüksek atlama kategorisinde Haliliye Belediye Spor Atletizm Takımı sporcularından Dülşah Malkoç bölge 2’ncisi oldu.