Haliliyeliler iftar sofrasında buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Parkında düzenlenen iftar yemeğine, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Parti teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İftar sofraların sevgi ve muhabbettin paylaşıldığı sofralar olduğuna dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ramazanın son günlerine geldik. 13 ilçemizde halkımızla Ramazan boyunca bir araya geldik. Aslında bu sofların mantığı ihtiyaçtan dolayı değildir. Bu sofraların mantığı bereketi, sevgiyi ve muhabbeti paylaşmaktır. Kurmuş olduğumuz iftar sofralarımızda insanlarımız bir araya geldiler, muhabbet kurdular. Bereketli bir aydayız. Hepimiz bu ayın feyzinden faydalanmak istiyoruz" diyerek hizmetlerin 13 ilçede devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ramazanın paylaşım olduğunun ve Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrasının paylaşımından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Halil Özcan, Haliliyelilerle iftar açmanın mutluluğunu ifade etti.

Haliliye’de kurulan iftar sofrasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ise hayırlı iftarlar diledi.

iftarını açan Haliliyeliler hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.