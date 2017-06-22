Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 14:12

Haliliyeliler iftar sofrasında buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ramazan ayı iftar programları çerçevesinde Haliliyelilerle aynı sofrada buluştu.

Haliliyeliler iftar sofrasında buluştu

22 Haziran 2017 14:12


Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Parkında düzenlenen iftar yemeğine, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Parti teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


İftar sofraların sevgi ve muhabbettin paylaşıldığı sofralar olduğuna dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ramazanın son günlerine geldik. 13 ilçemizde halkımızla Ramazan boyunca bir araya geldik. Aslında bu sofların mantığı ihtiyaçtan dolayı değildir. Bu sofraların mantığı bereketi, sevgiyi ve muhabbeti paylaşmaktır. Kurmuş olduğumuz iftar sofralarımızda insanlarımız bir araya geldiler, muhabbet kurdular. Bereketli bir aydayız. Hepimiz bu ayın feyzinden faydalanmak istiyoruz" diyerek hizmetlerin 13 ilçede devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Ramazanın paylaşım olduğunun ve Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrasının paylaşımından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Halil Özcan, Haliliyelilerle iftar açmanın mutluluğunu ifade etti.


Haliliye’de kurulan iftar sofrasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ise hayırlı iftarlar diledi.


iftarını açan Haliliyeliler hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!