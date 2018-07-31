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31 Temmuz 2018 10:08

Haliliye’ye 1 Milyon 250 bin liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinde 1 milyon 250 bin liralık iki ayrı yatırım gerçekleştirdi.

Haliliye’ye 1 Milyon 250 bin liralık yatırım

31 Temmuz 2018 10:08


Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü, daha önce havai iletim hatları yeraltına alınmaya başlanan Haliliye ilçesinde bu kez de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarındaki 2 kilometrelik alçak gerilim iletim hattını yeraltına aldı. Söz konusu yatırım için 750 bin lira harcama yapıldı.


Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, ayrıca 500 bin liralık harcama ile ilçenin İmam Bakır mahallesinde, olası elektrik kesintisinde mahalleyi alternatif hatlardan besleyecek olan gerilim dönüşümü projesini hayata geçirdi.




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