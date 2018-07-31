Haliliye’ye 1 Milyon 250 bin liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü, daha önce havai iletim hatları yeraltına alınmaya başlanan Haliliye ilçesinde bu kez de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarındaki 2 kilometrelik alçak gerilim iletim hattını yeraltına aldı. Söz konusu yatırım için 750 bin lira harcama yapıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, ayrıca 500 bin liralık harcama ile ilçenin İmam Bakır mahallesinde, olası elektrik kesintisinde mahalleyi alternatif hatlardan besleyecek olan gerilim dönüşümü projesini hayata geçirdi.