Haliliye'ye 33 yeni park kazandırıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un “yemyeşil Haliliye” hedefiyle yürütülen çalışmalarla 33 yeni park ile 125 bin 436 metrekare alan Haliliye'ye kazandırıldı. Daha önceden yapılan 38 park ise yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatları ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla ilçe genelinde yeni park yapım çalışmaları yürüttü. Yapılaşmanın yeni geliştiği alanlarda, imar planında yer alan yeşil alanları düzenleyerek parklara dönüştüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgede ihtiyacı duyulan alanları vatandaşların hizmete sundu. Yeni park yapım çalışmaları kapsamında İmam Bakır, Paşabağı, Devteşti, Süleymaniye, Konuklu, Sırrın, Karşıyaka ve Ahmet Yesevi mahallelerinde toplamda 125 bin 436 metrekarelik 33 yeni park, Haliliye'ye kazandırıldı. Yeni tamamlanan parkların peyzaj düzenlemeleri, oyun grubu, ağaç dikim, piknik masası, bank ve çöp kovalarının da montesi de yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

38 park yeniden düzenlendi

Park yapım çalışmalarının yanı sıra, daha önceden yapılan 38 parkta da düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni planlama doğrultusunda yapılaşmanın tamamlandığı ve yeşil alanların parka dönüştürüldüğü 38 alan, yeniden düzenlendi. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla çehresi değiştirilen parklarda da, bölge sakinlerinin hizmete sunuldu.