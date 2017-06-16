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16 Haziran 2017 11:14

Halk eğitim merkezi çalışanları iftarda buluştu

Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan eğitmenler, verilen iftar yemeğiyle bir araya geldi.

Halk eğitim merkezi çalışanları iftarda buluştu

16 Haziran 2017 11:14


Kurulduğu altı aylık süre içerisinde faaliyet alanını gün geçtikçe genişleten Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi yönetimi, çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Müdürlük bünyesinde çalışan yaklaşık 110 öğreticinin katıldığı iftar yemeğine Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, Kültür Müdürü Atik Sahil ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü yardımcıları Ömer Haydarlı ile Celal Elmas katıldı. Ramazan ayında merkez eğitmenleriyle iftar yemeğinde bir araya gelerek çalışanlar arasında kaynaşmayı, birlik ve beraberliği pekiştirmek istediklerini belirten Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necati Taş büyük bir aile yolunda ilerlediklerini söyledi. Taş, “Hedefimiz her zaman olduğu gibi çıtayı biraz daha yukarı taşımaktır. Önümüzdeki günlerde birkaç farklı branşta kendimizi göstererek ilçemizin adını sosyal ve kültürel etkinliklerle hissettirmeye çalışacağız. Her şey çok güzel, hizmet güzel, eğitmenlerimizle bir arada olmak güzel. İlimizde halk eğitim merkezi olarak yapılan bu iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye, başkan yardımcısı Necmeddin Sağlam’a, katılımlarından dolayı birim sorumlularımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kulandı.




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