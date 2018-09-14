Halk Eğitim'de kurs gören 32 öğrenciden 22'si üniversiteye girmeye hak kazandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde açılan BESYO hazırlık kursunda eğitim gören 32 öğrenciden 22'si büyük bir başarı örneği göstererek yurdun çeşitli bölgelerindeki üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümlerine yerleşti.

Siverek'te Siverek Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim görmeye başlayan 32 öğrenci altı aylık sıkı bir eğitimden sonra çeşitli üniversitelerde girdikleri BESYO özel yetenek sınavlarında üstün başarılara imza attı. Sınava giren 32 öğrenciden 22 si asil olarak üniversiteye yerleşmeye hak kazanırken 5 öğrenci de yedek kontenjana girmeyi başardı. Öğrencilerden Gülay Beyazgül, "6 ay içerisinde burada çok şey öğrendiklerini ' ifade ederek, “Bu kursta sadece spor eğitimini değil aynı zamanda sevgi, dostluk, arkadaşlık gibi birçok şey öğrendik. Bizleri burada eğiten antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımı ve Antrenörlerimi hiç unutmayacağım. Yedekte kalan arkadaşlarımız oldu. İnanıyorum ki onlarda asil olarak üniversiteye yerleşeceklerdir. Bizler Siverek'teki öğrenciler olarak Siverek adına çok şey yapacağımıza inanıyoruz. İlçemizde spor yeteri kadar ilgi görmüyor ancak bizler burada sporun hak ettiği yerlere gelmesi için hep beraber çalışacağız” dedi. Kurs öğreticilerinden Siverek Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa İşyeri yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 yıldır üniversitelere öğrenci hazırladıklarını' söyleyerek, “ Bu sene bu kursta 32 öğrencimizi sınavlara hazırladık. 32 öğrencimizden 22 öğrencimiz asil olarak üniversitelere yerleşmiş durumdadır. Kendilerini tebrik ediyor ve öğrenim hayatlarında da başarılar diliyoruz. 7 seneden beri bu işi yaparken maddi ve manevi çeşitli sıkıntılarımız oldu ancak bunların üstesinden gelmeyi başardık ve gayet güzel şeyler yaptık. Ne mutlu bize ki öğrencilerimiz gittikleri sınavlarda güzel başarılar elde ettiler. Böylece hem kendilerini hem de bizleri mutlu ettiler. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki öğrencilerimiz de ilerleyen zamanlarda bizim yürüdüğüm yolda yürürler ve hem Siverek'te hem de başka yerlerde iyi işler başarırlar, öğrenci yetiştirirler ve spora da katkıları olur. Ayrıca Siverek Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğüne de katkılarında dolayı teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin başarısıdır” diye konuştu.