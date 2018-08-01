Halk oyunlarında başarılı olan miniklere sertifikaları verildi

Bir zamanlar 7’den 70’e herkesin bildiği halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla halk oyunları kursu açan Eğitim Merkezi, bu kursta başarılı olan minik öğrencilere sertifikaları verildi.

Siverek Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan törenle Merkez Müdürü Mahmut Kışlar tarafından sertifikalarını alan öğrenciler, törene katılan öğretmen ve aileleri için halk oyunu gösterisi yaptı.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Siverek Halk Eğitim Merkezi Mahmut Kışlar, “ Halk Eğitim Merkezi olarak biz unutulan mesleklerden tutunda, yapılan yöresel yemeklere, yöresel halk oyunlarına kadar birçok meslek, gelenek ve görenekleri yaşatmak için çalışmalar yürütüyoruz. Şu gerçeğin bilincindeyiz ki, biz bu çocuklarımızı yetiştirmezsek gelecek nesillere hiç bir şeyimizi aktaramayız. Bu nedenle küçük çocuklarımıza sahip çıkarak, öğretici arkadaşlarımızla birlikte bölgeye ait halk oyunlarını öğretiyoruz. Bu şekilde kültürümüzün kaybolmamasını sağlıyoruz” dedi

Halk oyunları usta öğreticisi Bedran Maviçiçek, “ Siverek’in kültürünün kaybolmaması için öğrencilere halk oyunları kursu açtık. 2 veya 3 aylık bir eğitimden sonra başarılı olan öğrencilere sertifikalarını veriyoruz. Öğrencilerimiz örf ve geleneklerimizi öğrendiklerinde onlarda mutlu oluyor, bizde” şeklinde konuştu

Halk oyunları kursunda başarı sertifikası olan 10 yaşında ki Zeliha Uzunağaç kursu açan Halk Eğitim Merkezi ile hocalarına teşekkür ederek, “daha fazla halk oyunlarını öğrenmek istiyorum, bu sayede değişik yarışmalara katılmayı amaçlıyorum” diye konuştu