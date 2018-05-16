Haran Tıp’a cami yapımı için ilk harç döküldü

Osmanbey Yerleşkesi içerisinde yapılacak olan cami için ilk harç dökümüne katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, "Bugün burada Harran Üniversitesi Cami ve Kültür Merkezinin temelini atmak üzere toplandık. Yaklaşık 2 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek olan cami, üniversite hastanemizin tam karşısındadır. Misafirhanesiyle,kültür merkeziyle ve ibadethanesiyle hasta yakınlarına hem ibadethane hem de sosyal alan olacaktır. Bugün burada attığımız temelin en kısa sürede camiye dönüşebilmesi için, belediyelerin, kurumların ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Caminin yapımında emeği ve katkısı geçecek herkese teşekkür ederim” dedi.

Cami için hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getiren Camiden sorumlu Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Şıh Müslüm Açıker ise, "İnşallah gelecek yardım ve desteklerle camimizi en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.