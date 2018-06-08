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08 Haziran 2018 13:05

Harran 24 Haziran’a hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmaları için Harran’daydı.

Harran 24 Haziran’a hazır

08 Haziran 2018 13:05


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmalarına devam ediyor. Her gün farklı bir ilçede esnaf grupları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşlarla buluşarak AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmaları aktaran Çiftçi, dün de Harran’daydı.


Sabah saatlerinde gittiği ilçede ilk olarak esnaf gezisi ile turlarına başlayan Çiftçi, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek, akşam düzenlenecek iftar buluşmasına davette bulundu. Çiftçi ardından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde kanaat önderlerini ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini aktardı.


AK Belediyecilik gereği olarak il merkezinde yapılan tüm yatırımları ilçelerde de uyguladıklarını belirten Çiftçi, "Harran referandumda AK Partimize en yüksek oranda oy vererek birinci olmuştur. Eminim ki 24 Haziran seçimlerinde de o olacak. Harran kendine yakışanı bir kez daha yapacak. Ben şimdiden tüm Harranlı kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un da eşlik ettiği Çiftçi’nin akşam saatlerine kadar süren gezisi ilçe merkezindeki Harran Otogarının temel atımı ve iftar buluşması ile devam etti.




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