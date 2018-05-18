Harran AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter

Harran Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, AK Parti hükumeti dönemi boyunca, kadınların istihdam edilmesi ve çalışma hayatlarının iyileştirilmesi için birçok önemli adım atıldığını hatırlattı. Biter, "6111 ve 4447 sayılı kanunlar ile kadınların iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam oluşturulmasını teşvik etmek, vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, mesleki, teknik eğitimi özendirmek, etkinliğini artırmak amacıyla düzenlemeler yapıldı” dedi.

Ev ziyaretleri kapsamında kadınları ziyaret ederek, hükumetin kadın ve aileye yönelik hizmetleri konusunda bilgi veren AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, “Düzenlenen kanunlarla genç ve kadın teşviki uzatıldı ve mesleki yeterliliğe sahip olanları, mesleki teknik öğretim görmüş olanları ve İŞKUR kurslarını bitirenleri istihdam eden iş verenlere prim teşviki getirildi. 18 yaşından büyük kadınlardan, mesleki yeterliliğe sahip olanlara 48, mesleki ve teknik eğitimini tamamlayan veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36, hiçbir belge ve niteliğe sahip olmayanlar ise 24 ay süreyle teşvikten yararlanabilecekler. Tüm bu şartların yanında kadınlar eğer İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında yer alıyorlarsa teşvik sürelerine 6 ay daha eklenecek. Bu primler İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek” diye konuştu.