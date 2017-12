Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz:

Başkan Özyavuz, 3 Aralık Dünya Engellier Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, engelli olmanın kabahat, kusur, eksiklik veya acziyet olmadığını, engelliliğin insani bir halin özeti olup herkesin her an başına gelebileceğini vurguladı.

3 Aralıkın engellilerle ilgili sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine, yeni baştan gözden geçirilmesine vesile olduğunu belirten Başkan Mehmet Özyavuz, mesajında “Şayet gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler, vicdandaki lekelerdir. Engelli kardeşlerimizin, hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, kendi kendilerine yetebilecek kıvam ve kabiliyete sahip olabilmeleri başlıca hedefimizdir” dedi.

Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak insani ve hukuki mükellefiyet olduğunun altını çizen Başkan Özyavuz, “Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden asıl pürüzleri kaldırmak herkesin gaye ve görevleri arasındadır. Eşitlik ilkesi gereğince ve yüce dinimizin buyrukları doğrultusunda hiç kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılamayacaktır. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında hak ettikleri seviyelerde bulunmalarının önü ardına kadar açık tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Özyavuz mesajının devamında ise, “Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek, üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır. Harran Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin samimiyetle ellerinden tutarak her zaman yanlarında duracağız. Bu kardeşlerimizin meselelerini çözmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarımız arasındadır bizler olduğumuz müddetçe engelli kardeşlerimiz hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine birden huzur, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum. Onları sadece bugün değil, nefes alıp verdiğimiz her an hatırımızdan çıkarmadığımızı, çıkarmayacağımızı özellikle bilmelerini ümit ve temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.