Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, ülkemizin en güzel sinerjisinin manevi değerlerle kazanılan dayanışma ruhu olduğunu belirterek, “Bu nedenle her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Allah rızası için kestiğimiz kurbanları ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak yoksul, yetim, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın hatırlanması ve desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle ülkelerindeki kargaşa ve şiddet ortamından kaçarak devletimizin şefkatli kollarına sığınan mülteci kardeşlerimize kucak açmak hem bir insanlık görevidir hem de asırlardan beri sürdüre geldiğimiz misafirperverliğimizin bir göstergesidir. Her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bayram günlerini eş, dost ve akrabalarımız ile yaşamak, yardıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmanın inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olduğunu hatırlatmak isterim. Bu nedenle her bayram olduğu gibi bu bayramda da kırgınlık ve küskünlükleri bir tarafa bırakalım, kucaklaşalım. Bu Kurban Bayramı vesilesiyle Aziz şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla anıyor, bayramın Ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.