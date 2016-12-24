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24 Aralık 2016 15:36

Harran Belediyesi yağmur çamur dinlemiyor

Harran Belediyesi yağmur çamur dinlemiyor

24 Aralık 2016 15:36

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediyesi, yol yapım çalışmalarını hem şehir merkezi hem de kırsalda yoğun şekilde sürdürüyor.
Kırsalda yer alan Sugeldi, Gögeç, Çaltılı, Yenidoğan ve Uzunyol mahallelerinde yol yapım çalışmalarına devam eden Harran Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde de çevre yolunun yapımına başladı. Kış döneminde yağışlarla birlikte çamur deryasına dönen yollar, özenle yapılan çalışmalarla çamurdan arındırılarak, tekrar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.
Sugeldi Mahalle Muhtarı Abdullah Arıkboğa, mahallede sokak aralarının yağmurlu günlerde bataklığa döndüğünü belirterek, “Kış şartlarında çok eziyet çekiyorduk. Ancak, sağ olsun Harran Belediyesi mahallemizi bataklıktan kurtardı. Harran Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özyavuz’a ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.
“Halkımızın hizmetkarıyız”
Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, çalışmaların hem kırsalda hem de şehir merkezinde aynı anda devam ettiğini belirterek, “Araç filomuzu her geçen gün daha da zenginleştirerek halkımıza hizmetin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Biz bu göreve gelirken halkımıza efendi değil hizmetkar olmaya geldik ve bu bilinçle çalışıyoruz. Allah’ın izniyle halkımıza hizmetin en iyisini sunacağız. Çünkü halkımız her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.



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