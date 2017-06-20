Harran Belediyesi’nden 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

27 evet oyu alarak adını Türkiye’ye duyuran Şanlıurfa’nın Harran Belediyesi, Başkan Mehmet Özyavuz’un talimatıyla 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, şehitler anısına halı saha futbol turnuvası düzenleniyor.

Harran Belediyesinin, vatan uğruna can veren şehitleri yad etmek ve 15 Temmuz ihanetini unutturmamak adına organize ettiği turnuva, Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayacak. Belediyenin halı sahasında oynanacak turnuva sonunda, dereceye giren takımlar ve bu takımların oyuncuları, Harran Belediyesi tarafından kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

“15 Temmuz’u unutmayacağız unutturmayacağız”

27 evet oyu çıkartarak rekor kırıp adını Türkiye’ye duyuran Harran ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 249 vatan evladının şehit düştüğü 15 Temmuz gecesini hiçbir koşulda unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Özyavuz, "15 Temmuz’da üstün bir cesaretle, canları pahasına hainlere karşı koyan kahramanları, halı saha futbol turnuvası ile bir kez daha yad edeceğiz. Turnuvamıza katılacak olan takımlara şimdiden başarılar diliyor, karşılaşmaların 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde oynanmasını temenni ediyorum” dedi.

Katılım koşulları ve turnuva kuralları

Kendisinin başkanlığında oluşturulan turnuva tertip komitesinin belirlediği katılım koşulları ve kurallarını da açıklayan Başkan Özyavuz, halka açık şekilde organize edilecek turnuvaya katılmak isteyen takımların, 10 kişiden oluşacak takım listesinin yer aldığı formu doldurarak, oyuncuların kimlik fotokopileri ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerektiğini bildirdi. Turnuvaya katılacak oyuncular için yaş sınırı olmadığını ifade eden Özyavuz, maça çıkacak takımların 7 asil, 3 yedek oyuncudan oluşacağını kaydetti.

Bir oyuncunun sadece bir takımda oynayabileceğini ifade eden Başkan Özyavuz, “Maçlarda her takım 3 oyuncu değiştirebilecek, oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna giremeyecek. Takımlar listelerinde bulunan tüm oyuncuları müsabakalarda oynatabilecek. Takım listesinde ismi olmayan oyuncu müsabakalara katılamayacak. Maça eksik oyuncu ile gelen takım en az 1 kaleci 4 oyuncu ile oyuna başlayabilecek, daha az olması halinde veya hiç gelmemesi durumunda hükmen yenik sayılacak. Maçlara krampon, kolye, yüzük ve saat vb. tehlikeli aksesuarla çıkılamayacak. Maça, normal spor kıyafetleri ve halı saha ayakkabısı ile çıkılacak” dedi.

Ofsayt dışındaki tüm futbol kuralları geçerli

Turnuvada ofsayt dışındaki bütün futbol kurallarının geçerli olduğunu kaydeden Başkan Özyavuz, turnuvanın diğer kurallarını ise şöyle sıraladı:

“Maçı yöneten hakemin sakatlanması veya kendisinin devam etmek istememesi gibi hallerde Tertip Komitesi hakemi maçın herhangi bir bölümünde değiştirebilecek. Müsabakalarda ilk sarı kartta oyuncu uyarılacak, ikinci sarı kartta oyundan ihraç edilecek. İkinci sarı karttan ihraç edilen futbolcu bir sonraki maçta oynayabilecek. Kırmızı kart direkt oyundan ihraç olup, oyuncu bir sonraki maç veya maçlarda oynayamayacak. Final maçlarından önce futbolcuların kart cezaları silinebilecek. Karşılaşmaların hakemleri Tertip Kurulu tarafından belirlenecek. Maç, bir orta hakemin yönetiminde oynanacak. Finallerde beraberlik bozulmayacak olursa penaltı vuruşlarına geçilecek. Sportmenliğe aykırı davranışta bulunan oyuncular turnuvadan ihraç edilebilecek.”