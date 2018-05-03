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03 Mayıs 2018 12:57

Harran Belediyesinden eğitime destek

Harran Belediyesi eğitime verdiği desteklere hız kesmeden devam ediyor.

Harran Belediyesinden eğitime destek

03 Mayıs 2018 12:57

Yakacık Ortaokulu sınıf öğretmeni Songül Duman, belediyenin okula yaptığı katkılarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’u ziyaret ederek teşekkür etti.


Yakacık İlkokulu öğretmeni Songül Duman, okula sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’u makamından ziyaret ederek plaket takdim etti. Son yıllarda Harran’da eğitim ve öğretime verilen önemin ve desteğin arttığına dikkati çeken Yakacık Ortaokulu Sınıf Öğretmeni Songül Duman, "Özellikle her konuda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Özyavuz’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyavuz ise eğitime desteklerinin hız kesmeden süreceğini vurguladı. Öğretmen Duman’ı özverili çalışmaları nedeniyle kutlayan Özyavuz, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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