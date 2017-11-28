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28 Kasım 2017 10:29

Harran fotoğrafları Ankara’da sergileniyor

Harran Kaymakamlığı ve Harran Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘’Her an Harran Foto Maraton’’ fotoğraf sergisi Ankara’da açıldı.

Harran fotoğrafları Ankara’da sergileniyor

28 Kasım 2017 10:29


Metro Sanat Galerisinde, sanatseverlerin beğenisine sunulan fotoğraf sergisinin açılışını, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Kemalettin Yılmaztekin, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney gerçekleştirdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Her an Harran foto maratonundaki fotoğrafların, Harran’ın tarihini, doğal güzelliklerini ve insanlarının günlük yaşamlarını yansıttığını söyledi. Harran’ın tanıtımına önemli katkı sağlayan Her an Harran foto maratonunun sergisine tüm sanatseverleri davet eden Çelik, serginin 2 Aralık’a kadar açık kalacağını belirtti. Bir süre önce Harran’da düzenlenen foto maratona Türkiye’nin farklı illerinden 172 fotoğraf sanatçısı katılmış, etkinlik sonunda Harran’ın gelenekleri ve göreneklerini, tarihi yapıtlarını ve insanlarının yaşayış biçimlerini yansıtan bin 48 fotoğraf beğeniye sunulmuştu. Foto maraton ile Harran’da bulunan ve bugüne kadar yeterince tanıtımı yapılmamış, Soğmatar Antik Kenti, Şuayip Şehri, Bazda Mağaraları, Han El Barut Kervansarayı, Harran Ovasının yerel yaşamı, Eski Harran Kenti gibi yerler fotoğrafçıların ilgi alanları oldu.




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